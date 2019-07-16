Политический эксперт Светлана Кушнир выразила мнение о шансах кандидатов на 25 округе в Днепре.

В избирательной кампании на 25-м округе, который включает в себя Чечеловский и часть Амур-Нижнеднепровского района Днепра, есть лишь трое основных участников. Остальные кандидаты являются заведомо непроходными или “техническими” и не будут иметь значительного влияния на процесс. Об этом рассказала политический эксперт Светлана Кушнир.

– Лидером гонки является самовыдвиженец беспартийный Максим Курячий. Его старт кампании начался раньше, чем у остальных кандидатов, что позволило ему возглавить и удерживать рейтинг предпочтений избирателей 25 округа. Сказывается темп и объем работы с людьми в предыдущий период, – подчеркнула она.

Максим Курячий имеет за плечами опыт депутатской каденции в Верховной Раде. На округе известен своей программой социально-экономического развития Чечеловского и АНД-районов. Кроме того, он плотно занимается помощью Южмашу и КБ Южное.

На втором месте с отставанием – одиозный депутат городского совета от Громадской силы Загид Краснов, который за короткий период попал в несколько громких скандалов, что снижает его рейтинг.

По ее мнению, Краснов заигрался со своей рекламой, перебирая партийными слоганами и цветами, что дезориентирует его электорат. Кроме того, он не предложил ничего нового, что только подтверждает тезис о его политическом старении.

Максим Бужанский удивил днепрян своей кампанией: общие слоганы остаются непонятными, а ведь люди ожидают конкретики. Вместо этого им предлагают стандартные шаблоны с президентской кампании, которые не совсем актуальны на досрочных выборах в Раду.

Начав кампанию с интриги, Бужанский быстро умудрился утратить шанс вырваться вперед. Скорее всего, причиной этого стала излишняя самоуверенность.

– Проблема Бужанского в том, что за ним не стоит ничего, нет положительного бэкграунда, который можно “продавать” избирателям. Человек из ниоткуда с пустым багажом. На такой политической истории далеко зайти невозможно. При личных встречах люди разочаровываются в нем, увидев его манеру общения и не услышав того, чего они ожидали, – считает эксперт.

Явно “технический” кандидат Андрей Богдан, бордами которого усеян весь округ, получает все большую узнаваемость и повышает шансы получить все больше голосов за себя – клона Слуги народа, чем за Бужанского. В любом случае наружной рекламы у него намного больше, чем у остальных участников на 25 округе.

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Среди остальных участников выборов на 25 округе можно выделить еще одного депутата городского совета Днепра Руслана Вишневецкого. Бывший верный соратник одиозного Александра Вилкула. Он ушел из Оппозиционного блока и стал типичным спойлером на этих выборах, призванным минусовать лидера гонки Максима Курячего, зарабатывая себе репутацию наемника.

– Остальные кандидаты не будут иметь значительного влияния на общие результаты выборов. Они те фигуры, которые призваны отобрать часть голосов у того или иного фаворита, – резюмирует Светлана Кушнир.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский проехал по Киеву за рулем Tesla и рассказал о способах мошенничества на парламентских выборах.

Фото: Загид Краснов, Руслан Вишневецкий, Максим Бужанский