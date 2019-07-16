21 июля в Киеве откроются избирательные участки на 212 одномандатном округе. Предлагаем познакомиться с 18 кандидатами в народные депутаты на 212 округе.

На внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля 2019 года, Киев разделен на 13 округов.

Факты ICTV рассказывают о 212 одномандатном округе (Дарницкий район), на котором в день голосования откроются 90 избирательных участков (81 крупный, 7 средних и 2 малых).

На округе зарегистрированы 18 кандидатов в народные депутаты, среди которых сын нардепа Анатолия Гриценко, экс-глава КГГА и “свободовец” со стажем. Также в Раду попробуют пройти коммунальщики, предприниматели, адвокаты, общественные активисты и безработные.

Почти все выдвиженцы обещают уделить внимание образованию – строительству школ и садиков, однако, главная проблема Дарницкого района столицы – изношенность Бортнической станции аэрации – есть далеко не во всех программах кандидатов.

Виталий Сташук – народный депутат от Народного фронта, который на прошлых выборах в парламент именно в 212 округе набрал 36,75% голосов избирателей. В этот раз он штурмует Раду как самовыдвиженец.

Игорь Мирошниченко – в прошлом известный спортивный журналист, член партии Свобода, народный депутат Украины VII созыва, член фракции партии Свобода. Идет в Раду как самовыдвиженец.

Александр Попов – экс-глава КГГА времен Виктора Януковича, занимал эту должность во время Революции достоинства. Попов был экс-министром ЖКХ Украины и народным депутатом VI созыва от Партии регионов. Самовыдвиженец.

Виталий Нестор – 30-летний адвокат, преподаватель Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и глава ОО Центр защиты киевлян. Баллотируется в парламент от Батькивщины.

Алексей Гриценко – сын народного депутата VI и VII созывов Анатолия Гриценко идет от партии Гражданская позиция. Гриценко-младший является одним из лидеров Автомайдана. В 2007 году уже пытался попасть в Раду, а в 2015 году – в Киевсовет. Оба раза – безуспешно.

Максим Перебийнос – заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии частной клиники Борис. Имеет 21-летний опыт работы в медицине. Перебийноса выдвигает Слуга народа.

Андрей Задерейко – депутат Киевсовета, где работает в комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы. Заместитель заведующего научно-исследовательского отдела стратегического планирования социально-экономического развития города коммунального научно-исследовательского учреждения Научно-исследовательский институт социально-экономического развития города. Идет под знаменами Европейской солидарности.

Лариса Дегтярева – депутат Киевсовета, где занимает кремло заместителя главы комиссии по вопросам ЖКХ и ТЭК. Руководитель ОО Солидарность женщин. Самовыдвиженка.

Сергей Гусовский – экс-глава фракции Самопомощь в Киевсовете, который позже был изгнал из партии Андреем Садовым. В сентябре 2015 года баллотировался в мэры Киева, но победить не смог. Гусовский – ресторатор, ему принадлежит сеть предприятий общественного питания Рестораны Гусовского. Идет в Раду как самовыдвиженец.

Александра Годриенко – директор ООО Паззл Системз Украина. В октябре 2015 года безуспешно баллотировалась в Киевсовет. Интересно, что кандидат в нардепы хочет создать министерство “счастья”. Гордиенко выдвигает Оппозиционный блок.

Яков Гольдарб – директор адвокатского объединения Гольдарб Эдвайс. До войны работал адвокатом в Донецке, а с осени 2014-го переселился в Дарницкий район Киева. Самовыдвиженец. К слову, в Раду также пытается попасть его брат Максим Гольдарб (220 округ).

Александр Карпюк – руководитель, ООО Сейл-Естейт, волонтер и блогер, которого лучше знают под псевдонимом Серж Марко. Карпюк является членом Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Выдвигается от партии Демократична сокира.

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Сергей Саранов – менеджер по оптовым продажам, ООО ПРАЙМГАЗ 2017. Он заявлял, что является президентом в Международном благотворительном фонде Преподобного Сергия Радонежского и ОО Международная специальная антикоррупционная коллегия, а также членом в ОО Всеукраинская специальная коллегия по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью. На выборы идет самовыдвиженцем.

Михаил Отрош – безработный. По сообщениям СМИ, профессор и доктор наук. Журналисты пишут, что Михаил Отрош – супруг одиозной Инны Алексеевны Отрош, которая возглавляла Печерский районный суд во времена Януковича. Самовыдвиженец.

Татьяна Новобранец – управляющий партнер адвокатского объединения Новобранец и партнеры. Выдвигается Оппозиционной платформой – За жизнь.

Ирина Крисанова – бухгалтер ООО Диализ Мед. Баллотируется от партии Бджола.

Владимир Герасименко – предприниматель. В 2015 году на очередных местных выборах безуспішно пытался пройти в Киевсовет. Баллотируется в Раду от партии Сила людей.

Денис Осмоловский – директор ООО Единая служба правовой помощи. В 2014 году он баллотировался в парламент в списке партии Единая страна, которая заняла тогда всего лишь 19 место. Самовыдвиженец.

Напомним, Факты ICTV публиковали список партий на парламентских выборах 2019.

Источник: КиевVласть, depoua