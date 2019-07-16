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Факты / Украина

Страны нормандского формата договорились о хлебном перемирии на Донбассе

Советники лидеров стран нормандского формата договорились о введении хлебного перемирия, разминировании в Станице Луганской и определении следующих участков для разведения войск на Донбассе.

Страны нормандского формата договорились о хлебном перемирии на Донбассе

Заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко после встречи советников лидеров стран нормандского формата заявил, что удалось достичь определенных договоренностей.

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– В частности договорились о прекращении огня, так называемом хлебном перемирие, проведении разминирования в Станице Луганской и на двух дополнительных предварительно согласованных участках, определении следующей очереди для разведения и разминирования, – заявил Пристайко.

Ранее Факты ICTV писали, где состоится следующий этап отвода войск в зоне ООС.

Источник: УНИАН

Фото: УНИАН

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