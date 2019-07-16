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Факты / Украина

На Донбассе погиб военный Дмитрий Лисовол

Военный Дмитрий Лисовол погиб от полученных ранений во время обстрела на Донбассе.

На Донбассе погиб военный Дмитрий Лисовол

15 июля украинский военный Дмитрий Лисовол погиб от полученных ранений во время обстрела в районе Авдеевки.

Читайте: Грады и гаубицы – на Донбассе зафиксировали запрещенное вооружение боевиков

В штабе сообщили, что Лисовол был старшим солдатом в механизированном батальоне.

Напомним, 13 июля в оккупированном Донецке боевики заставили 70-летнего мужчину идти по заминированной ими же местности – чтобы выявить огневые позиции ВСУ.

Источник: Штаб ООС

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