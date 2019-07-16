На Львовщине депутат сельсовета занимался массовой смс-рассылкой, направленной на дискредитацию политической партии Голос.

На Львовщине полицейским удалось разоблачить депутата сельского совета, который занимался массовой смс-рассылкой для дискредитации политической партии Голос.

Киберполицейские установили, что он заключил договор с мобильным оператором на ежемесячную рассылку до 25 тыс. смс-сообщений.

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На Львовщине депутат рассылал СМС для дискредитации Голоса / 2 фотографии

По словам начальника департамента киберполиции Нацполиции Украины Сергея Демедюка, в течение 15 июля в полицию начали поступать сообщения от жителей Львовщины о массовой смс-рассылке.

В сообщениях отмечалось, что партия Голос не проходит процентный барьер, поэтому людей провоцировали не голосовать за нее.

Во время досудебного расследования работники киберполиции установили, что человек, который используюет смс-рассылку с альфа-именем Peremoga, является одним из депутатов городских сельсоветов Львовской области.

В виде физического лица-предпринимателя он оформил смс-рассылку с одним из операторов мобильной связи, в количестве от 5 до 25 тыс. в течение месяца.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук сообщил об угрозах представителям партии Голос.

Фото: Нацполиция, Dreamstime