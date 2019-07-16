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Факты / Украина

На Почтовой площади ограничат движение для пешеходов

На Почтовой площади ограничат движение для пешеходов и временно запретят проведение мероприятий.

На Почтовой площади ограничат движение для пешеходов

На Почтовой площади из-за аварийной ситуации ограничат движение для пешеходов и временно запретят проведение мероприятий. Там будут установлены специальные знаки и  препятствия для ограничения прохода пешеходов.

Дело в том, что прекращение откачки воды из дренажных скважин подземных конструкций Почтовой площади может привести к затоплению археологических находок и подвалов, находящихся рядом зданий.

– Может произойти полное замачивание массива грунта вокруг строительной площадки, с изменением устойчивости почв, что приведет к дополнительной деформаций прилегающих зданий. Могут возникнуть просадки тоннелей метрополитена, фундаментов окружающих зданий и произойти аварии с непредсказуемыми последствиями, – сообщает  постоянная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Читайте: Строительство ТРЦ на Почтовой площади прекращают – решение КГГА

Киевводоканал, Киевгаз, Киевские электросети, Киевтеплоэнерго должны провести проверку своих коммуникаций.

К слову, в Киеве с 12 по 25 июля частично ограничили движение у станции метро Днепр.

Фото: УНИАН

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