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Факты / Украина / Политика

План действий по членству в НАТО в декабре – Порошенко о работе в новой Раде

Петр Порошенко рассказал, чем будет заниматься в новой Верховной Раде и как будет сотрудничать с новым составом Европейского парламента.

Порошенко

Петр Порошенко, пятый президент Украины и лидер партии Европейская солидарность, отметил, что приоритет его политической силы – членство Украины в ЕС и НАТО.

– Мы будем настаивать, чтобы на саммите НАТО в Лондоне вопрос предоставления нам плана действий относительно членства был уже в декабре этого года, – отметил он в эфире Свободы слова на ICTV.

Он добавил, что будет продолжать бороться за мир на Донбассе через механизмы миротворцев и при участии Нормандского формата.

Порошенко также вспомнил, что 15 июля началась работа нового состава Европарламента, куда он направляется со своей командой.

– В четверг будем делать все возможное, чтобы Европейский парламент одним из первых решений принял резолюцию о судьбе моряков, которые незаконно находятся в тюрьмах РФ, и требовать от России выполнения приказа международного трибунала в Гамбурге по немедленному их освобождению.

Кроме того, он поздравил новую главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляер с назначением.

К слову, Порошенко раскрыл детали Минских договоренностей.

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