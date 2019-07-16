Петр Порошенко рассказал, чем будет заниматься в новой Верховной Раде и как будет сотрудничать с новым составом Европейского парламента.

Петр Порошенко, пятый президент Украины и лидер партии Европейская солидарность, отметил, что приоритет его политической силы – членство Украины в ЕС и НАТО.

– Мы будем настаивать, чтобы на саммите НАТО в Лондоне вопрос предоставления нам плана действий относительно членства был уже в декабре этого года, – отметил он в эфире Свободы слова на ICTV.

Он добавил, что будет продолжать бороться за мир на Донбассе через механизмы миротворцев и при участии Нормандского формата.

Порошенко также вспомнил, что 15 июля началась работа нового состава Европарламента, куда он направляется со своей командой.

– В четверг будем делать все возможное, чтобы Европейский парламент одним из первых решений принял резолюцию о судьбе моряков, которые незаконно находятся в тюрьмах РФ, и требовать от России выполнения приказа международного трибунала в Гамбурге по немедленному их освобождению.

Кроме того, он поздравил новую главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляер с назначением.

К слову, Порошенко раскрыл детали Минских договоренностей.