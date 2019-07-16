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Факты / Украина

Погода в Украине на 16 июля (КАРТА)

16 июля на всей территории Украины ожидаются дожди и грозы.

Погода

16 июля ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди и грозы.

В Приазовье и восточных областях местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 16 июля

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 20-25°.

В Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.

В Киеве ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха 21-23°.

К слову, Факты ICTV публиковали прогноз погоды на неделю.

Источник: Укргидрометцентр

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