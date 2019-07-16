Программа политпартии Украинская стратегия Гройсмана предусматривает уменьшение налогов, рост минимальной зарплаты и переход к трехуровневой системе пенсионного обеспечения.

Программа политической партии Гройсмана предусматривает уменьшение ставок налогов и расширение базы налогообложения, также рост минимальной и средней зарплаты и переход к трехуровневой системе пенсионного обеспечения.

Украинская стратегия предусматривает изменения в сфере макрофинансовой стабильности.

Политсила намерена уменьшить долговую нагрузку на бюджет страны.

Гройсман обещает низкий уровень инфляции, поддержание стабильности валютного курса и плодотворное сотрудничество с международными инвесторами, чтобы построить конструктивный диалог с инвестиционным миром.

Также программа предусматривает доступные кредиты для предпринимателей, прозрачную и эффективную таможню, свободное движение капиталов и упрощение валютного регулирования, создание Службы финансовых расследований и передачу фермерам в собственность земель, которые ранее были в постоянном пользовании.

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Программа определяет необходимость завершения судебной реформы, внедрение действенных механизмов досудебного решения споров – института посредников, реализации проектов современного электронного правосудия, старта работы антикоррупционного суда.

Програма Української стратегії Гройсмана

Цель Гройсмана – создать полную энергетическую независимость и интегрировать инфраструктурный вопрос в сотрудничество с западными партнерами.

– Политсила имеет планы насчет боеспособности украинской армии и защиты информационно-культурного суверенитета Украины, в частности защиты независимости и территориальной целостности, – говорится в программе партии.

В программе также предусмотрены меры, направленные на: стимулирование промышленного и технологического развития, эффективную антимонопольную политику, поддержку честного предпринимательства, завершение реформы по децентрализации, прозрачность государственных закупок и работу антикоррупционных структур и полиции.

Напомним, Гройсман рассказал в интервью Фактам тижня свою стратегию по выборам в Верховную Раду и о том, почему решил не объединяться с Петром Порошенко.