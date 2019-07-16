Для недопущения фальсификаций на 107 округе Сергей Рыбалка провел встречу с представителями ОБСЕ.

Кандидат в депутаты Сергей Рыбалка провел встречу с представителями миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами в Украине по Луганской области.

Встреча Сергея Рыбалки прошла с долгосрочными наблюдателями Мартином Кунце и Гандолгор Сайнхуу и ассистентом долгосрочного наблюдателя Ренатой Махрабовой.

Во время диалога Сергей Рыбалка рассказал о незаконных технологиях, которые используют оппоненты, а также о своих опасениях по поводу возможных провокаций и фальсификаций в день выборов.

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В 107 округе кандидатами в депутаты зарегистрированы еще три клона-пустышки с фамилией Рыбалка, кроме этого, специально нанятыми провокаторами распространяются фальшивые листовки и газеты с целью дискредитации настоящего кандидата и действующего народного депутата Сергея Рыбалки.

Кстати, всего на выборах в Раду зарегистрировался 161 кандидат-клон.