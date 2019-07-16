Выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Что сказано в законе о выборах депутатов в Верховную Раду – читайте в материале Фактов ICTV.

23 мая был опубликован и вступил в силу указ президента Украины Владимира Зеленского, который досрочно прекратил полномочия парламента и назначил выборы на 21 июля.

Согласно украинскому законодательству, Верховная Рада состоит из 450 народных депутатов. 225 из них избираются по партийным спискам, 225 – по мажоритарным округам. Сейчас из-за временной оккупации РФ Крыма и части Донбасса выборы проходят в 199 одномандатных округах.

В парламент попадают партии, которые получают на выборах 5% голосов.

Право голоса на выборах депутатов имеют граждане Украины, которым на день голосования исполнилось 18 лет.

Основанием реализации избирателем своего права голоса на выборах является его включение в список избирателей на избирательном участке.

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Избиратель может использовать право голоса только на одном избирательном участке, где он включен в список.

Депутатом может быть избран гражданин Украины, достигший на день выборов 21 года, имеющий право голоса и проживающий в Украине в течение последних пяти лет.

Не может быть выдвинут кандидатом и избран депутатом гражданин, имеющий судимость за совершение умышленного преступления.

Этапы избирательного процесса

выдвижение кандидатов в депутаты;

формирования избирательных комиссий (кроме Центральной избирательной комиссии);

регистрация кандидатов в депутаты;

проведения предвыборной агитации;

создание специальных избирательных участков, существующих на временной основе;

составление списков избирателей, их проверка и уточнение;

голосования;

подсчет голосов избирателей и установления итогов голосования;

установление результатов выборов депутатов и их официальное обнародование;

прекращении полномочий окружных и участковых избирательных комиссий.

Избирательный процесс завершается через 15 дней после дня официального обнародования результатов.

Выборы финансируются исключительно за счет Государственного бюджета Украины и средств избирательных фондов партий.

Финансирование предвыборных агитационных мероприятий или материалов из других источников запрещается.

Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17.11.2011 № 4061-VI

Повторные и промежуточные выборы депутатов могут проводиться одновременно с всеукраинским или местным референдумом, выборами президента Украины, выборами депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов.

К слову, как проверить себя в списке избирателей для голосования на внеочередных парламентских выборах – читайте в материале Фактов ICTV.