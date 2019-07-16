Апелляционный суд Амстердама отсрочил принятие решения по спору Украины и музеев Крыма за так называемое скифское золото.

Апелляционный суд Амстердама не смог вынести решение по “делу о скифском золоте”, сторонам дали два месяца на предоставление дополнительной информации.

– Стороны представили свои мнения с объяснениями и мнениями экспертов, но Апелляционному суду, тем не менее, необходима дополнительная информация, – говорится в пресс-релизе суда.

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Окончательное решение по спору Украины и музеев Крыма за так называемое скифское золото суд может вынести через шесть-девять месяцев.

– Сторонам предоставляется два месяца для предоставления запрашиваемой информации. Затем суд рассмотрит дело дальше. Окончательное решение можно ожидать через шесть-девять

месяцев, – решил суд.

Напомним, что в 2016 году Окружной суд Амстердама постановил, что коллекция экспонатов из крымских музеев, известная как скифское золото, будет возвращена Украине. 28 марта 2017 года представители крымских музеев подали апелляцию.