PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Украина и Россия обменяют удерживаемых лиц в течение месяца

В течение месяца Украина и Россия обменяют определенное количество удерживаемых лиц.

Украина и Россия обменяют удерживаемых лиц в течение месяца

Заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что Украина и Россия готовят обмен определенного количества удерживаемых лиц.

– В течение месяца договорились осуществить обмен определенного количества, как мы назвали, наших пленников. Президент Зеленский говорил 10 на 10, 15 на 15. Мы не замыкаемся вокруг количества людей, наша задача сейчас – обмен, практически получить наших людей назад и разблокировать процесс всех на всех, – заявил Пристайко.

Читайте: Обмен списками заключенных украинцев и россиян может произойти завтра – Денисова

Внешнеполитические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России встретятся в августе, чтобы обсудить реализацию достигнутых 12 июля договоренностей.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова в Москве ведет переговоры о конкретных фамилиях людей, которых планируют обменять.

Параллельно ведутся переговоры по обмену удерживаемых лиц в гуманитарной подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Россия обсуждает с Украиной вопрос обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Фото: hromadske

Источник: УНИАН

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Разговор Зеленского и Путина длился 20 минут – Песков
Советник Зеленского предложил переименовать Россию в Московию
Телемост Украина – Россия проведут на росТВ
Институт русского языка в Украине может создать проблемы Путину – историк Снайдер
Путин имел тайные договоренности с Обамой по Украине
Саммит по Донбассу: что ответила РФ по предложение Зеленского
Предложение Зеленского о переговорах рассмотрят – Песков
Санкции и штраф – что грозит за трансляцию телемоста с РФ
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка