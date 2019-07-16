В течение месяца Украина и Россия обменяют определенное количество удерживаемых лиц.

Заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что Украина и Россия готовят обмен определенного количества удерживаемых лиц.

– В течение месяца договорились осуществить обмен определенного количества, как мы назвали, наших пленников. Президент Зеленский говорил 10 на 10, 15 на 15. Мы не замыкаемся вокруг количества людей, наша задача сейчас – обмен, практически получить наших людей назад и разблокировать процесс всех на всех, – заявил Пристайко.

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Внешнеполитические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России встретятся в августе, чтобы обсудить реализацию достигнутых 12 июля договоренностей.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова в Москве ведет переговоры о конкретных фамилиях людей, которых планируют обменять.

Параллельно ведутся переговоры по обмену удерживаемых лиц в гуманитарной подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Россия обсуждает с Украиной вопрос обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Фото: hromadske