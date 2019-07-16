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Факты / Украина

Отключение воды в Киеве: когда и где (СПИСОК УЛИЦ)

В Киеве сутки не будет воды на 11 улицах из-за проведения плановых технических работ.

Вода кран

Киевводоканал планирует временно остановить повышающую насосную станцию ​​- для улучшения ее работы будет установлено новое оборудование.

В этот период – с 09.00 17 июля до 09.00 18 июля – будет отключено водоснабжение на 11 улицах:

1. Ул. Чумака, 2/18, 4, 6, 8, 8-а, 8-б, 10, 10-а, 1/20, 3, 5, 7, 9/9, 11/10, 13, 15;

2. Ул. Каблукова, 2/24, 4, 6, 6/1, 8, 10/13, 12/14, 14, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

3. Ул. Метростроевская, 1, 3, 5, 3-а, 5-а, 7, 11, 11-а, 4, 4-а, 6, 6-а, 8, 12, 18;

4. Просп. Комарова, 32;

5. Бульв. В. Гавела, 41, 41-а, 43, 43-а, 45, 47, 49, 51/16;

6. Ул. Г. Севастополя, 14-а;

7. Ул. Метростроевская, 3-а – детский сад;

8. Ул. Вацлава Гавела, 41-а – детский сад;

9. Ул. Метростроевская, 5-а – детский сад;

10. Ул. Академика Каблукова, 14 – школа;

11. Ул. Космонавта Комарова, 32 – школа.

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В то же время, на перекрестке улиц Метростроевской и Чумака, а также Метростроевской и Каблукова будут стоять автоцистены, где можно пополнить запасы питьевой воды.

Напомним, в Киеве с 1 февраля выросли тарифы на водоснабжение и водоотвод.

Источник: Київводоканал

Фото: Pixabay

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