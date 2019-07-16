Появилась программа партии Голос, лидером которой является Святослав Вакарчук.

Программа партии Голос Святослава Вакарчука состоит из курса в НАТО, интеграции ЕС, освобождения оккупированных территорий, справедливого пенсионного обеспечения и социальной помощи.

Одной из задач является усиление обороноспособности через поддержку сильной армии и вхождение в НАТО.

Для осуществления этих задач партия собирается проводить социальные и политические исследования, общественные слушания и публичные дискуссии.

О цели создания партии Голос Вакарчук заявил ранее, объяснив это необходимостью настоящих изменений в стране, а именно потребностью искоренить старую политику и олигархию в Украине.

В программе прописано, что основой новой политсилы станет вера в Украину, как справедливое государство, где живет политическая нация, объединенная общими ценностями и осознанной идентичностью. Высшей ценностью партия провозгласила человека и равноправие.

Среди задач партия Голос обозначила:

новая политическая культура и инклюзивная демократия – основа развития страны;

сохранение территориальной целостности Украины и возвращение оккупированных территорий;

поддержание и гарантирование необратимости европейского пути развития страны;

Также среди задач партии Голос указано обеспечение устойчивого роста экономики через:

развитие инновационной экономики и малого и среднего бизнеса,

повышение производительности труда;

современное образование и медицину, высокие стандарты безопасности и экологии, справедливое пенсионное обеспечение и социальную помощь, равные возможности доступа к рынку труда независимо от возраста, равный выбор и возможность для развития человека на всех этапах его жизни;

демонополизацию и либерализацию рынков;

экономическую интеграцию с ЕС и глобальными рынками;

независимость регуляторов;

постепенное снижение доли государства в экономике и значительное повышение эффективности государственного управления.

Полная программа партии Голос.

_ ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС» by on Scribd

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Напомним, что 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Святослав Вакарчук представил свою политическую партию Голос, с которой собирается идти на парламентские выборы 2019.