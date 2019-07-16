Появилась программа партии Голос, лидером которой является Святослав Вакарчук.
Программа партии Голос Святослава Вакарчука состоит из курса в НАТО, интеграции ЕС, освобождения оккупированных территорий, справедливого пенсионного обеспечения и социальной помощи.
Одной из задач является усиление обороноспособности через поддержку сильной армии и вхождение в НАТО.
Для осуществления этих задач партия собирается проводить социальные и политические исследования, общественные слушания и публичные дискуссии.
О цели создания партии Голос Вакарчук заявил ранее, объяснив это необходимостью настоящих изменений в стране, а именно потребностью искоренить старую политику и олигархию в Украине.
В программе прописано, что основой новой политсилы станет вера в Украину, как справедливое государство, где живет политическая нация, объединенная общими ценностями и осознанной идентичностью. Высшей ценностью партия провозгласила человека и равноправие.
Среди задач партия Голос обозначила:
- новая политическая культура и инклюзивная демократия – основа развития страны;
- сохранение территориальной целостности Украины и возвращение оккупированных территорий;
- поддержание и гарантирование необратимости европейского пути развития страны;
Также среди задач партии Голос указано обеспечение устойчивого роста экономики через:
- развитие инновационной экономики и малого и среднего бизнеса,
- повышение производительности труда;
- современное образование и медицину, высокие стандарты безопасности и экологии, справедливое пенсионное обеспечение и социальную помощь, равные возможности доступа к рынку труда независимо от возраста, равный выбор и возможность для развития человека на всех этапах его жизни;
- демонополизацию и либерализацию рынков;
- экономическую интеграцию с ЕС и глобальными рынками;
- независимость регуляторов;
- постепенное снижение доли государства в экономике и значительное повышение эффективности государственного управления.
Полная программа партии Голос.
_ ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС» by on Scribd
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Напомним, что 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Святослав Вакарчук представил свою политическую партию Голос, с которой собирается идти на парламентские выборы 2019.