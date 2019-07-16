Скоро день голосования, где избирателю нужно будет, кроме мажоритарщика, выбрать одну из 22 партий. Для тех, кто не определился с политсилой, Факты ICTV разработали тест.

Выборы в Верховную Раду 2019 состоятся уже 21 июля. Социология показывает, что большинство граждан уже определились со своими фаворитами, впрочем, остается процент людей, которые до сих пор не знают, кого выбрать.

Одни партии – откровенно оппозиционные, другие поддерживают деятельность президента, третьи выбрали нейтралитет. Их взгляды по важным для страны вопросам различаются.

Парламент – это тот законодательный орган, который будет отвечать за внутреннюю политику следующие пять лет. Они принимают законы, одобряют или отправляют на доработку бюджет страны на следующий год, голосуют за или против отставки чиновников.

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Как не ошибиться и выбрать эффективный состав Верховной Рады, чтобы впоследствии не жаловаться на их работу? Факты ICTV предлагают пройти тест, чтобы понять, с какой партией совпадают ваши взгляды.



Напомним, что волеизъявление граждан – сугубо персональный выбор. Ни родные, ни СМИ, ни тем более политсилы не могут на этот выбор влиять.

Если вы хотите подробнее ознакомиться с партиями, их программами и первыми десятками, Факты ICTV запустили спецпроект о парламентских виборах 2019, где вы сможете это сделать.