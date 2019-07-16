Претендентами на победу на внеочередных парламентских выборах в округе № 222 в Соломенском районе Киева выступают три кандидата: Сергей Ткаченко, Роман Грищук и Дмитрий Андриевский.

Эти политики представляют три основные тенденции предпочтений избирателей в этих политических гонках, считает политический консультант Петр Охотин.

Как он сообщил в комментарии изданию Соцпортал, Дмитрий Андриевский – это классический старый политик, который работает в образе хозяйственника и опирается на выстроенную годами полевую структуру. Андриевский за свою карьеру успел сменить несколько политических партий – последний раз его избрали в Верховную Раду от Блока Петра Порошенко, на этот раз он идет в качестве самовыдвиженца.

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При этом Петр Охотин сообщил, что Роман Грищук, который, по его мнению, также будет соревноваться за победу в округе, представляет партию Слуга народа. Он известен среди студенческих кругов и молодежи как основатель популярного юмористического проекта Мамахохотала, и это его первая попытка попасть в политику.

В то же время политический консультант подчеркнул, что особенностью 222 округа стало то, что здесь не были выдвинуты кандидаты от Гражданской позиции Анатолия Гриценко и партии Голос Святослава Вакарчука.

– Таким образом, нишу новых политических сил здесь представляет Сергей Ткаченко – адвокат с международным опытом. Сергей Ткаченко хорошо известен среди представителей новых партий, ведь заканчивал образовательные программы Стэнфордского университета и Гарвардской школы управления имени Кеннеди, которые происходили совместно с Украинским католическим университетом. Выпускниками этих программ являются многие представители антикоррупционных организаций и общественные активисты, – отметил Охотин.

Напомним, ранее мы публиковали список всех кандидатов в народные депутаты по мажоритарных округах.