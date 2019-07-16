Что закрепляет закон?
Закон закрепляет, что единственным государственным языком в Украине является украинский – и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.
Язык интернет-СМИ – украинский. Если СМИ работает на нескольких языках, то украинская версия сайта должна быть стартовой по умолчанию.
Кто и когда должен говорить на украинском языке?
Во время выполнения служебных обязанностей на украинском языке должны общаться все госслужащие, медики, правоохранители, работники судебной ветви власти и учителя.
Государственный язык нужно использовать в трудовых отношениях и в сфере обслуживании потребителей (рестораны, гостиницы, заведения отдыха), а также в публичных мероприятиях, рекламе и оформлении компьютерных программ.
Можно ли общаться на другом языке?
Любым другим языком люди могут общаться в личной жизни, также действие закона не распространяется на осуществление религиозных обрядов.
За какие нарушения придется заплатить штраф?
За публичное унижение или пренебрежение украинского языка, а также намеренное искажение украинского языка в официальных документах и текстах или создание препятствий и ограничений в применении языка предусмотрена административная ответственность.
Максимальная сумма штрафа составит 11,9 тыс. грн. Эти нормы начнут действовать через три года.
Надо ли иностранцам учить украинский язык?
Через два года претенденты на получение украинского гражданства будут сдавать экзамен на знание языка.
Классификация уровней владения государственным языком разрабатывается и утверждается Национальной комиссией по стандартам государственного языка с учетом рекомендаций Совета Европы по языковому образованию.
Будет ли ВНО двуязычным?
С 2030 года ВНО будут проводить только на украинском, кроме тестирования по иностранным языкам. Русскоязычных экземпляров больше не будет.
Кто и когда подписал этот закон?
Верховная Рада Украины 25 апреля приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Президент Украины 15 мая подписал его, а на следующий день закон был опубликован в официальной прессе.
16 июля закон вступил в силу.