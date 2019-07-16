Закон закрепляет, что единственным государственным языком в Украине является украинский – и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.

Язык интернет-СМИ – украинский. Если СМИ работает на нескольких языках, то украинская версия сайта должна быть стартовой по умолчанию.