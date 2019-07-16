Верховная Рада VIII созыва дорабатывает последние дни своей каденции. Факты ICTV подводят итоги – какие законы приняли парламентарии, что можно считать их победами, а что – поражением.

Верховная Рада VIII созыва завершает свою работу. В пятницу, 12 июля, спикер парламента Андрей Парубий официально закрыл последнее пленарное заседание депутатов. Парламентарии завершили свой последний день в сессионном зале гимном.

Теперь с 15 по 19 июля они будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях, а уже 21 июля состоятся досрочные парламентские выборы 2019, где народ изберет новый состав законодательного органа.

В цифрах и датах

27 ноября 2014 года получили свои полномочия 423 народных депутата. 423, потому что внеочередные выборы не проводились на временно оккупированных территориях.

К концу своего правления они не доработали три месяца, потому что новоизбранный президент принял решение об их роспуске. А по плану выборы должны были состояться 27 октября.

Подводя итоги, Парубий отчитался, что за это время парламент принял 2734 законодательных акта, 987 из которых – законы и кодексы. А в целом на рассмотрение было вынесено около 13,5 тыс. законопроектов. И это абсолютный рекорд.

За это время 580 раз депутаты собирались под куполом на пленарные заседания.

В законах

В последние свои дни депутаты наконец приняли во втором чтении Избирательный кодекс. Так, в 2023 году выборы пройдут по открытым спискам и без мажоритарки.

– Вообще, Избирательный кодекс надо было принимать в первые месяцы работы этой Верховной Рады, поскольку именно изменение избирательной системы будет эволюционным путем изменения политического класса и, фактически, мы сможем создать настоящую политическую элиту, – считает политолог Виталий Бала.

Среди прочего, они ввели децентрализацию, в результате которой около 70% налогов остаются на местах, приняли пакет законов об ассоциации с ЕС, что позволило получить безвиз, изменили Конституцию и теперь внешнеполитический вектор страны направлен на вступление в ЕС и НАТО.

Кроме того, были созданы Государственное бюро расследований и Антикоррупционный суд, а также НАБУ и САП.

На законодательном уровне Россия была признана агрессором, а договор о дружбе с ней – расторгнут.

В этом году Рада также принял закон о языке, который кстати вступил в силу 16 июля.

Перезагрузка политической системы

После выборов в 2014 году по оценкам движения Честно, состав Верховной Рады обновился на 56%. И именно это обновление эксперты называют слабой стороной парламента.

Виталий Бала называет этот созыв наиболее некомпетентным:

– После революции достоинства пришло много людей, которые не имели представления, что такое политика. Мы были свидетелями того, что принимались законы, к которым через неделю вносились правки.

Политолог Алексей Якубин напоминает, что большое количество законодательных инициатив расходились с действующим законодательством и Конституцией Украины:

– Большое количество новых лиц не означает изменения политики и тем более улучшение качества работы парламента. Эта ВР начинала с очень высокого уровня ожидания, но, по факту, закончила как крайне непопулярный орган, – считает он.

По разным оценкам Рада IX созыва может обновиться более чем на 70%. Итак, Бала прогнозирует, что проблемы с некомпетентностью могут возникнуть еще более серьезные.

Количеством, а не качеством

Как одно из следствий новых депутатов, Якубин называет законодательный спам. Он приводит в пример европейский опыт, где парламент может год или два заниматься 20 законами.

– У нас на каждой сессии сотни законопроектов. Понятно, что один депутат не сможет ни вычитать такое количество, ни сделать с большинством из них что-то в нормальное.

Кроме того, еще Рада запомнилась сотнями поправок к законам. Чего только стоили 4,5 тыс. поправок к Избирательному кодексу или 4 тыс. – к языковому закону. Иногда таким образом депутаты пытались затянуть или просто провалить голосование за какую-то инициативу.

За себя и за товарища

Были и случаи, когда в зале заседания находилось меньше депутатов, чем голосовало.

– Для этой Верховной Рады это вообще стало едва ли не нормой. Очень часто видели, что значительная часть депутатов отсутствует, а другие занимаются “пианино” – голосуют карточками других кандидатов, – рассказывает Якубин.

Движение Честно систематически фиксирует таких нарушителей законодательства и ведет статистику.

Наибольшим кнопкодавом оказался депутат-мажоритарщик из фракции Видродження Антон Яценко – 127 случаев. Кстати, он повторно баллотируется в парламент. В тройку также вошли депутат от БПП Андрей Шинькович и депутат от Народного фронта Андрей Иванчук.

На взлете патриотизма

Эта Верховная Рада сформировалась сразу после революции, фактически на взлете патриотически духа украинцев.

Виталий Бала одной из сильных сторон этого созыва называет проукраинскость и как результат много национальных законов:

– Даже голосования конституционным большинством того же изменения в Конституцию в направлении ЕС и НАТО, языковой закон и декоммунизация. Это стратегические вопросы, которые кажутся не вовремя, но это на будущее.

Без коалиции

Отсутствие коалиции стала одной из причин, которая позволила Владимиру Зеленскому распустить парламент.

В 2014 году была образована коалиция Европейская Украина, в которую вошли БПП, Батькивщина, Народный фронт, Самопомощь и Радикальная партия.

Впоследствии там остались только БПП и Народный фронт, что фактически не позволяло им называться коалицией, потому что они не начисляли 226 депутатов.

Как следствие, часть коалиционных соглашений осталась невыполненной. В частности – закон об оппозиции, о котором сейчас говорят кандидаты от Слуги народа.

– Это была первая Рада, где оппозиция была маргинализированна. Если мы посмотрим на распределение комитетов – большинство возглавляли представители действующей тогдашней власти, – говорит Якубин.

Он напоминает, еще в Раде VII созыва часть комитетов отдавалось оппозиции – комитеты по вопросам свободы слова, регламента, бюджетный комитет.

– С одной стороны ВР позиционировала себя как демократическая, но с другой – такие шаги говорят, что была попытка тотального контроля со стороны коалиции над органом.

Можно было бы сказать, что последний шанс принять законы парламентарии уже использовали (и, кстати, довольно эффективно). Однако Офис президента инициирует внеочередное заседание, которое могут назначить на 18 июля. Возникла необходимость принять на заседании ряд антикоррупционных инициатив. Поэтому, продолжение следует. Возможно, на счету этих депутатов появится еще несколько законов.

Фото: Верховна Рада України

Лилия Ященко