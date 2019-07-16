Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Лидеры стран обсудили пути дальнейшего мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Было положительно отмечено результаты недавней встречи дипломатических советников в нормандском формате в Париже, которая должна дать толчок деятельности Трехсторонней контактной группы.

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Владимир Зеленский и Ангела Меркель подчеркнули необходимость достижения в ближайшее время прогресса в освобождении украинских заложников и политзаключенных, а также в завершении процесса разведения сил в Станице Луганской, в частности путем демонтажа фортификационных сооружений и осуществления разминирования.

Также обсуждался вопрос дальнейшего обеспечения транзита газа по территории Украины.

Особое внимание уделили обсуждению перспективы реализации двусторонних инвестиционных проектов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.