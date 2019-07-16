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Факты / Украина / Политика

Зеленский встретится с президентом Польши 1 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу 1 сентября проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.

Зеленский встретится с президентом Польши 1 сентября

Визит в Польшу президента Владимира Зеленского состоится 1 сентября. Во время поездки он проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.

По информации заместителя руководителя Офиса президента Вадима Пристайко, в тот день в Польше соберется много мировых лидеров, среди которых может быть и президент США Дональд Трамп.

Однако встреча Зеленского и Трампа должна состояться раньше.

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– Мы планируем наш визит раньше… У нас есть приглашение от президента Трампа, но конкретной даты пока нет, – объяснил Пристайко.

К слову, в РФ заявили, что для встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина необходимо “понять политику собеседника”.

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