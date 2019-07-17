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Факты / Украина

Игрушки, техника и стройматериалы: в Украине запустили базу опасных товаров

В Украине запустили всеукраинскую базу опасных непищевых продуктов.

Игрушки, техника и стройматериалы: в Украине запустили базу опасных товаров

Министерство экономического развития и торговли запустило всеукраинскую базу опасной непищевой продукции.

С ее помощью потребитель может проверить безопасность интересующего его товара.

Сейчас в списке есть несколько детских товаров. В таблице напротив можно узнать, какой тип риска несет игрушка и как может навредить.

Предоставляется информация о том, как безопасно покупать онлайн, что делать в случае приобретения опасной продукции, как и куда обращаться в случае нарушения прав.

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Также в базе есть категории: опасных стройматериалов, моющих средств, топлива, пиротехнических изделий, медицинских изделий, промышленных изделий и оборудования, средств измеряющей техники, транспортных средств и запчастей, электрического и электронного оборудования.

Для бизнеса этот ресурс предоставляет рекомендации по безопасному импорту в легком формате и информацию о том, как сообщать государство о продукции, которая не соответствует требованиям безопасности.

В министерстве отметили, что база является украинским аналогом европейского Rapex.

Ранее и. о. головы Минздрава Ульяна Супрун заявила, что в Киеве в течение года в приемное отделение хирургии Охматдета обращается около полутысячи детей с жалобами на проглатывание инородных тел, и каждый четвертый ребенок нуждается в госпитализации.

Источник: Минэкономразвития

Фото: Dreamstime

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