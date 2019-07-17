В Украине запустили всеукраинскую базу опасных непищевых продуктов.
Министерство экономического развития и торговли запустило всеукраинскую базу опасной непищевой продукции.
С ее помощью потребитель может проверить безопасность интересующего его товара.
Сейчас в списке есть несколько детских товаров. В таблице напротив можно узнать, какой тип риска несет игрушка и как может навредить.
Предоставляется информация о том, как безопасно покупать онлайн, что делать в случае приобретения опасной продукции, как и куда обращаться в случае нарушения прав.
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Также в базе есть категории: опасных стройматериалов, моющих средств, топлива, пиротехнических изделий, медицинских изделий, промышленных изделий и оборудования, средств измеряющей техники, транспортных средств и запчастей, электрического и электронного оборудования.
Для бизнеса этот ресурс предоставляет рекомендации по безопасному импорту в легком формате и информацию о том, как сообщать государство о продукции, которая не соответствует требованиям безопасности.
В министерстве отметили, что база является украинским аналогом европейского Rapex.
Ранее и. о. головы Минздрава Ульяна Супрун заявила, что в Киеве в течение года в приемное отделение хирургии Охматдета обращается около полутысячи детей с жалобами на проглатывание инородных тел, и каждый четвертый ребенок нуждается в госпитализации.