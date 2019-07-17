Сотрудники СБУ задержали водителя автотягача, транспортировавшего Бук, из которого сбили рейс MH17 на Донбассе.

СБУ задержала водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс Бук, из которого подконтрольные России боевики сбили самолет Malaysia Airlines на Донбассе.

Личность водителя установлена, он уже отбывает наказание.

В качестве доказательства представитель СБУ продемонстрировал снятое на телефон видео, на котором зафиксировано передвижение комплекса по Донецку.

– Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке.

Через три года нам удалось это лицо задержать, когда оно пересекало границу на подконтрольной нам территории из РФ.

Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание здесь, в Украине, – заявил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

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К слову, СБУ передала Совместной следственной группе информацию о 150 лицах, которые могут быть причастны к транспортировке Бука из России на Донбасс.