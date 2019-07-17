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Факты / Украина

Когда будет саммит нормандской четверки: прогноз Зеленского

Президент Владимир Зеленский спрогнозировал возможные сроки саммита нормандской четверки для урегулирования ситуации на Донбассе.

Володимир Зеленський

Владимир Зеленский отметил, что 12 июля состоялась первая встреча представителей нормандской четверки, и выразил надежду на то, что скоро состоятся переговоры на уровне лидеров стран.

– Есть нормандский формат, который не работал два года. 12 июля была первая встреча представителей, договорились, что будет еще одна встреча – более существенная. И через одну встречу попытаются организовать четыре лидера: президент Украины, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Я думаю, мы приблизимся к дипломатическому решению этого вопроса, – считает глава государства.

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Напомним, встреча советников лидеров Украины, Германии, Франции и России состоялась 12 июля в Париже.

Речь шла о дальнейшей реализации Минских договоренностей, в частности о полном прекращении огня.

Фото: Офис Президента

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