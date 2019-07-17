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Факты / Украина / Политика

Может привести к серьезным конфликтам. Что будет, если Рада не соберется 18 июля

Если Верховная Рада не соберется на экстренное заседание, то президенту придется созвать экстренное совещание с руководством МВД, Нацполиции и Мининфраструктуры, а также общественными деятелями.

Может привести к серьезным конфликтам. Что будет, если Рада не соберется 18 июля

Заместитель председателя Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что в случае отказа Рады провести внеочередное пленарное заседание, придется созвать экстренное совещание с коллегами из МВД, Нацполиции и Минифраструктуры.

– Парламент должен собраться и принять три законопроекта, если это не будет сделано, очевидно, что антикоррупционные инициативы будут приняты в первую очередь уже в новом парламенте, – сказал он.

По его словам, если законопроект об отсрочке штрафных санкций для владельцев автомобилей на еврономерах не будет принят, то соберут срочное совещание с МВД.

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– Что касается штрафных санкций относительно нерастаможивания автомобилей – нам придется созвать экстренное совещание с коллегами из МВД, Нацполиции и Минифраструктуры и с представителями общественных объединений и искать другие механизмы, но закон таких механизмов пока не предусматривает.

Это может привести к достаточно серьезным конфликтам, – сказал Рябошапка.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с предложением провести внеочередное заседание парламента 18 июля.

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