Если Верховная Рада не соберется на экстренное заседание, то президенту придется созвать экстренное совещание с руководством МВД, Нацполиции и Мининфраструктуры, а также общественными деятелями.
Заместитель председателя Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что в случае отказа Рады провести внеочередное пленарное заседание, придется созвать экстренное совещание с коллегами из МВД, Нацполиции и Минифраструктуры.
– Парламент должен собраться и принять три законопроекта, если это не будет сделано, очевидно, что антикоррупционные инициативы будут приняты в первую очередь уже в новом парламенте, – сказал он.
По его словам, если законопроект об отсрочке штрафных санкций для владельцев автомобилей на еврономерах не будет принят, то соберут срочное совещание с МВД.
Читайте: Перезапуск судебной реформы: Зеленский внесет в Раду новый законопроект
– Что касается штрафных санкций относительно нерастаможивания автомобилей – нам придется созвать экстренное совещание с коллегами из МВД, Нацполиции и Минифраструктуры и с представителями общественных объединений и искать другие механизмы, но закон таких механизмов пока не предусматривает.
Это может привести к достаточно серьезным конфликтам, – сказал Рябошапка.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с предложением провести внеочередное заседание парламента 18 июля.