Кандидат в депутаты по одномандатному избирательному округу № 52 Игорь Рыбак рассказал об основных принципах своей предвыборной программы.

Государственная программа восстановления Донбасса должна предполагать целевое финансирование по ликвидации последствий военных действий. Такую позицию отстаивает в своей предвыборной программе предприниматель из Торецка Игорь Рыбак, который баллотируется в депутаты по одномандатному избирательному округу № 52.

– Считаю, что государственная программа восстановления Донбасса должна предполагать целевое финансирование по ликвидации последствий военных действий. В первую очередь всем населенным пунктам, которые расположены на линии разграничения. В интересах жителей Донбасса необходимо добиваться упрощения процедуры выдачи субсидий – эту задачу можно решить только на уровне Верховной Рады. Мне очень больно осознавать, что большинству жителей нашего округа приходится ехать на лечение в другие города. Чтобы изменить ситуацию, мы должны создавать для медиков, работающих в учреждениях на линии соприкосновения, такие условия работы и оплаты, чтобы у них было желание разрабатывать и внедрять новые методы лечения и диагностики при значительной финансовой поддержке государства, – сказал Игорь Рыбак.

Кроме того, политик считает, что развитие любой отрасли связано с состоянием дорог.

– Свои усилия я буду направлять и на инициирование изменений в законы в части увеличения средств на господдержку угольных предприятий, на капитальное строительство, охрану труда. Пережить этот трудный период угольной отрасли поможет решение вопроса об установлении льготного тарифа на электроэнергию, – подчеркнул Игорь Рыбак.

По мнению Рыбака, не менее важный пункт программы – скорейшее восстановление дорог в округе, ведь развитие любой отрасли связано с этим. Поэтому необходимо решить вопрос восстановления транспортной развязки Майорск-Торецк.

Читайте: Погода в Украине в день выборов в Верховную Раду 21 июля

– Это даст толчок развитию инфраструктуры, увеличит транзит и пассажиров, и товаров, что повлечет за собой дополнительное развитие бизнесс-среды. Еще одна главная моя задача – добиться выделения средств на строительство нового водовода. Эта проблема еще более обострилась с началом военных действий. Наш округ в результате постоянных обстрелов постоянно остается без воды, и эта проблема уже не местного масштаба. В общем, работы будет много, но вместе с поддержкой у нас обязательно все получится, – добавил Игорь Анатольевич.

Напомним, политический эксперт Светлана Кушнир выразила мнение о шансах кандидатов на 25 округе в Днепре.

Источник: depo.ua