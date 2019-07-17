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Факты / Украина

Платные мосты в Украине – новая инициатива Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры выступило с инициативой строительства в Украине платных мостов.

Платные мосты в Украине – новая инициатива Мининфраструктуры

Заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань предложил сделать в Украине платные мосты.

– Надо и некоторые мосты сделать платными. Большинство мостов строятся в течение 15 лет. Например, Подольско-Воскресенский мост в Киеве или запорожский. Это долгострои, которые забирают деньги из местного бюджета, – сказал он.

По его словам, необходимо отдать строительство частному подрядчику, который сведет прозрачное финансирование и, после согласования с министерством, будет брать плату за проезд.

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Довгань добавил, что в первую очередь, нужно переходить к платным дорогам и начать с Кольцевой дороги Киева и Одесской трассы.

Всего на строительство дорог в Украине к 2030 году нужно заложить €50 млрд.

Ранее Факты ICTV писали, когда в Украине появится первый автобан и кто его профинансирует.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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