Сегодня, 17 июля, Украину накроют дожди с грозами.

17 июля практически по всей территории Украины ожидаются дожди с грозами.

Сухо будет только в южных областях. Там днем 25-27°, ночью 14-18°.

На востоке страны днем температура поднимется до 25-27°, ночью столбики термометров покажут 14-16°.

На западе днем 19-24°, ночью температура опустится до 10°.

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На севере страны 20-23° днем, ночью 12-14°.

В Киеве 17 июля пройдут дожди, днем 20-22°, ночью 12-14°.

К слову, ранее мы публиковали прогноз погоды на июль.