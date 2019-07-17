PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Погода в Украине на 17 июля (КАРТА)

Сегодня, 17 июля, Украину накроют дожди с грозами.

Погода

17 июля практически по всей территории Украины ожидаются дожди с грозами.

Сухо будет только в южных областях. Там днем 25-27°, ночью 14-18°.

На востоке страны днем температура поднимется до 25-27°, ночью столбики термометров покажут 14-16°.

На западе днем 19-24°, ночью температура опустится до 10°.

Читайте: Погода в Украине в день выборов в Верховную Раду 21 июля

На севере страны 20-23° днем, ночью 12-14°.

В Киеве 17 июля пройдут дожди, днем  20-22°, ночью 12-14°.

К слову, ранее мы публиковали прогноз погоды на июль.

Источник: Укргидрометцентр

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка