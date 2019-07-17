PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Внеочередное заседание Рады: Парубий ответил Зеленскому

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий прокомментировал просьбу президента Украины Владимира Зеленского о созыве внеочередного заседания парламента.

Андрій Парубій

Глава Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что не имеет права созывать внеочередное заседание парламента.

Поскольку просьба президента противоречит закону. Он сообщил, что может созвать по требованию президента Украины Владимира Зеленского внеочередную сессию Верховной Рады.

Созыв такого заседания не предусмотрен законом, ведь регламент Верховной Рады Украины предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Рады.

Поскольку последнее пленарное заседание 10 сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, согласно календарному плану, состоялось 12 июля, у меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность – созвать по требованию президента Украины внеочередную сессию Верховной Рады Украины, – подытожил Андрей Парубий.

Читайте: Слуга народа планирует провести заседание Рады в августе

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил провести внеочередное заседание Рады 18 июля.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Зеленский пообещал уволить главу Укртрансбезопасности Ноняка
Зеленский предложил общине составить список кандидатов на пост главы Николаевской ОГА
С партиями Гройсмана и Вакарчука: в Раду проходят шесть политсил
Почему вы к людям относитесь, как к скоту? Зеленский приказал уволиться в. о. главе Николаевской ОГА
Может привести к серьезным конфликтам. Что будет, если Рада не соберется 18 июля
Зеленский просит провести внеочередное заседание Рады 18 июля
Борьба за мандаты: чего ожидать от парламентских выборов
Заложники, разведение сил и газ. Зеленский провел разговор с Меркель
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка