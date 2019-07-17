Глава Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что не имеет права созывать внеочередное заседание парламента.

Поскольку просьба президента противоречит закону. Он сообщил, что может созвать по требованию президента Украины Владимира Зеленского внеочередную сессию Верховной Рады.

Созыв такого заседания не предусмотрен законом, ведь регламент Верховной Рады Украины предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Рады.

Поскольку последнее пленарное заседание 10 сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, согласно календарному плану, состоялось 12 июля, у меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность – созвать по требованию президента Украины внеочередную сессию Верховной Рады Украины, – подытожил Андрей Парубий.