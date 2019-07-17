Россия и Украина не ведут переговоры об обмене украинских моряков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Украина не ведут переговоры по обмену украинских моряков.

Но этот вопрос остается на повестке дня.

Дмитрий Песков также напомнил, что вопрос украинских моряков обсуждался во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

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Дмитрий Песков отказался комментировать решение российских правоохранительных органов. Он объяснил это тем, что в этом деле еще продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее МИД России заявил о переговорах с Украиной по обмену захваченных в Керченском проливе украинских моряков.