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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Россия резко увеличила объемы транзита газа через Украину

Россия увеличила объемы транзита газа в ЕС через ГТС Украины в связи с ремонтом газопровода Северный поток

Транзит газа

Россия резко увеличила объемы транзита газа в ЕС через украинскую ГТС.

По сообщению Укртрансгаза, транзит увеличился на 25% (или 60 млн куб. м/сут).

По состоянию на утро 17 июля заявка на транзит составляет 300,2 млн куб. м / сутки, таким образом словацкое направление загрузится на 99% (через межгосударственную точку ГТС Ужгород).

Причина увеличения объемов транзита газа – остановка на ремонт двух ниток газопровода Северный поток.

Читайте: Что грозит Украине в случае прекращения транзита российского газа в Европу

В Укртрансгаз отмечают, что украинская ГТС может перекачать в страны Европы такие объемы газа, “эквивалентные максимумам Северного потока-2 и условного Северного потока-3 вместе взятых”.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Газпром готов продлить контракт на транзит газа с Украиной.

Фото: Dreamstime

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