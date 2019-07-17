Ставки на парламентские выборы принимают букмекерские конторы.

Выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Букмекерские конторы продолжают принимать ставки на то, каким партиям удастся пройти в парламент.

По прогнозам одной из контор, коэффициент на то, что партия Слуга народа сможет набрать меньше 45,5% голосов, составляет 1,67. Оппозиционная платформа За жизнь остается на втором месте.

Партия Европейская солидарность может набрать более 7,5% поддержки. На это указывает коэффициент 1,65. У партий Батькивщина и Голос есть шанс преодолеть барьер 6,5% с коэффициентами 1,87 и 1,65 соответственно.

Читайте: Выборы в Верховную Раду (ОНЛАЙН)









Ставки букмекеров на выборы в Верховную Раду / 2 фотографии

Несколько отличаются показатели еще одной букмекерской конторы. Лидером остается партия Слуга народа. Коэффициент на то, что ей удастся набрать более 45,5% голосов, составляет 1,72. Оппозиционная платформа За жизнь может набрать 12,5% поддержки.

Партии Батькивщина и Голос также могут преодолеть барьер 7,5%. Коэффициент на то, что Европейская солидарность наберет больше 7,5% поддержки, составляет 1,65.

Ранее Факты ICTV публиковали список партий на выборы в Верховную Раду 2019.