Политические дебаты между кандидатами по 182 округу Василием Фединым и Павлом Павлишем пройдут 17 июля в 19.00 на территории Променад Плаза по ул. Гвардейской дивизии, 22.

17 июля в 19.00 состоятся политические дебаты между кандидатом от Оппоблока по 182 округу Василием Фединым и кандидатом от Слуги народа Павлом Павлишем. Они пройдут на территории Променад Плаза по ул. Гвардейской дивизии, 22.

Напомним, что Василий Федин вызвал Павла Павлиша на политические дебаты:

– 21 июня состоятся выборы. Херсонцы должны знать, кто есть кто. Они сами решат, за кого голосовать. За людей с реальными делами или якобы новые лица. За программу восстановления херсонских заводов, предлагаемую моей командой, или новые эксперименты над страной. Я вызываю тебя на дебаты. Будь мужчиной. Не струсь.

Читайте: Выборы в Верховную Раду (ОНЛАЙН)

Павел Павлиш согласился на встречу.

– Спасибо за принятый вызов. Предлагаю взять за основу правила дебатов, использованные в президентской кампании 2019 года, которые прошли на стадионе Олимпийский, – отметил на своей странице в Facebook кандидат Федин.

К слову, ранее мы публиковали список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам.

Источник: Кhersonline.net