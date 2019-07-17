Народный депутат, председатель Комитета ВР по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков заявил, что в течение работы в парламенте нового созыва будет предоставлять особое внимание вопросам инфраструктуры и ЖКХ.

Александр Третьяков опубликовал отчет результатов своей работы в Киеве и 219 округе в Святошинском районе, который представлял в Верховной Раде восьмого созыва.

– Прошлые пять лет я, прежде всего, посвятил решению проблемных вопросов образования, медицины, развития спортивной инфраструктуры. И район действительно увидел системные изменения в этих направлениях. Пришло время определить новые приоритеты и ориентиры. Кроме вопросы развития инфраструктуры и ЖКХ, буду отстаивать финансовую децентрализацию для Киева – создание районных советов и передачу им полномочий. Деньги должны прийти на места, тогда каждый район будет иметь больше возможностей для развития, – отметил он.

В отчете указано, что при содействии народного депутата, финансирование развития Святошинского района, по сравнению с 2015 годом, было увеличено более чем три раза. За пять лет район получил 62 млн грн дополнительного финансирования за счет государственной целевой субвенции по представлению Александра Третьякова.

– Святошинский район вышел на второе место в столице по темпам внедрения программы Новая украинская школа. Осуществлен ремонт во всех школах и детсадах района, создано более 700 новых мест в детсадах района, что позволило уменьшить очередь в два раза, – отмечается в отчете.

В рамках проектов в сфере здравоохранения, как говорится в отчете, было отремонтировано пять коммунальных медицинских учреждений района и завершается реконструкция консультативно-диагностического центра и оздоровительного комплекса с двумя детскими бассейнами в Святошино, действуют программы бесплатных медицинских консультаций и обеспечения лекарствами.

Кроме того, каждая третья школа Святошино получила отремонтированный стадион – всего в районе их обновлено 25. А в 2018 году был открыт крупнейший в Киеве пришкольный стадион. Установлено 139 детских и 98 спортивных площадок. Также, как отмечается в отчете народного депутата, было осуществлено более 1000 ремонтов в жилых домах района.

Читайте: На столичном округе баллотируются сразу два клона депутата Третьякова

Впервые за 40 лет произведен капитальный ремонт Центра культуры Святошин, и возрожден кинотеатр Лейпциг – единственный кинотеатр на Борщаговке.

– В районе действует единственный в Киеве Центр социальных служб и современный Центр предоставления административных услуг. В Святошинском районе на постоянной основе действуют пять общественных приемных Александра Третьякова, где за пять лет было обработано более 43 тыс. обращений граждан, – говорится в отчете.

Кстати, ранее Факты ICTV писали, что Третьяков является одним из наиболее успешных руководителей комитетов ВР по количеству принятых законопроектов.