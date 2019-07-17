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Факты / Украина

Как готовятся к парламентским выборам на самом отдаленном участке в Антарктиде

На полярной станции в Антарктиде для голосования на парламентских выборах изготовят избирательные бюллетени.

Как готовятся к парламентским выборам на самом отдаленном участке в Антарктиде

ЦИК разрешила избирательной комиссии на полярной станции в Антарктиде изготовить бюллетени для проведения голосования на выборах в Верховную Раду.

Всего могут изготовить 13 бюллетеней для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе и еще 13 бюллетеней для голосования на округе № 223.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019

– Рассмотрев соответствующее представление, Комиссия предоставила разрешение участковой избирательной комиссии специального избирательного участка № 801052 ОВО № 223, образованного на полярной станции Украины, изготовить избирательные бюллетени по выборам народных депутатов Украины для голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в количестве, что на 0,5% превышает количество избирателей, включенных в список избирателей на этом избирательном участке, – говорится в сообщении.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как голосовали на антарктической станции Академик Вернадский на выборах президента 2019.

Источник: ЦИК

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