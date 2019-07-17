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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В Украине растет популярность безналичных расчетов

В Украине оборот наличных по состоянию на 1 июля по сравнению с началом года уменьшился на 6,4 млрд грн, или на 1,6%.

В Украине растет популярность безналичных расчетов

Украинцы стали больше пользоваться безналичными расчетами.

Это подтверждают официальные данные Нацбанка – с начала 2019 года наличные средства в обращении уменьшилась на 6,4 млрд грн (или на 1,6%).

Регулятор такую ​​тенденцию связывает со стабильным рост популярности безналичных расчетов.

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На 1 июля в обращении находилось наличных на общую сумму 393,8 млрд грн, в частности 2,8 млрд банкнот и 13,2 млрд монет.

К слову, банкноту номиналом 1000 грн введут в обращение в Украине с 25 октября 2019 года.

Источник: НБУ

Фото: Dreamstime

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