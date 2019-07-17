В Верховную Раду могут попасть партии Слуга народа, Украинская стратегия Гройсмана, Оппозиционная платформа – За жизнь, Европейская солидарность, Голос и ВО Батькивщина.

Согласно опросу Центра социальных экспертиз Института социологии НАН, который проводился в период с 11 по 16 июля, в Верховную Раду могут попасть шесть партий.

Лидерство сохраняет президентская партия Слуга народа, за которую готовы голосовать 43,2% украинцев, среди тех, кто планирует пойти на избирательные участки и уже определился с предпочтениями.

Также в Верховную Раду попадают:

Оппозиционная платформа – За жизнь (11,2%);

Европейская солидарность (8,1%);

Голос (7,0%);

ВО Батькивщина (6,8%);

Украинская стратегия Гройсмана (5,4%).

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Во время исследования Центр социальных экспертиз Института социологии НАН опросил 1,8 тыс. респондентов во всех регионах и областях Украины методом стандартизированного интервью face-to-face.

Результаты являются репрезентативными на уровне страны в целом, по таким показателям как возраст (18 лет), пол, регион проживания и тип поселения.

Статистическая погрешность опроса составляет не более 2,6%.

К слову, президент Владимир Зеленский предупредил о способах мошенничества на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Источник: Центр социальных экспертиз Института социологии НАН