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Факты / Украина

Зеленский просит провести внеочередное заседание Рады 18 июля

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с предложением провести внеочередное заседание парламента 18 июля.

Зеленский просит провести внеочередное заседание Рады 18 июля

Внеочередное заседание Верховной Рады  для рассмотрения внесенных в парламент президентом Украины законопроектов может состоятся уже в этот четверг, 18 июля.

Именно с такой просьбой к  Андрею Парубию обратился Владимир Зеленский.

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– Прошу созвать 18 июля 2019 года внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, в повестку дня которого включить рассмотрение внесенных президентом Украины проектов законов: О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления…, О внесении изменений в закон Украины О Высшем антикоррупционном суде (о начале работы суда), О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенные территории Украины, – говорится в письме.

Напомним, что 9 июля на сайте парламента обнародовали законопроект об изменениях в закон о Высшем антикоррупционном суде, который внес Владимир Зеленский.

Источник: Интерфакс-Украина

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