Глава Верховной Рады Андрей Парубий назвал условия для проведения внеочередной сессии парламента.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвав условия для проведения внеочередной сессии парламента.

– Ваше представление от 17 июля 2019 года было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства. Вчера я вежливо попросил Вас исправить эту ошибку. А также предоставил аргументированное, развернутое и исчерпывающее юридическое обоснование, – заявил Парубий.

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По его словам, Офис президент должен был быстро исправить ошибку, а парламент бы тогда в кратчайшие сроки провел внеочередную сессию.

– В случае поступления соответствующего представления, я готов безотлагательно подписать распоряжение о его подготовке, – добавил Андрей Парубий.

Напомним, 17 июля Владимир Зеленский обратился к главе Верховной Рады Андрею Парубию с предложением провести внеочередное заседание парламента 18 июля. На это голова Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что не имеет права этого делать. 18 июля Владимир Зеленский направил письмо спикеру парламента с повторной просьбой созвать внеочередное заседание Верховной Рады.