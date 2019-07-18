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Факты / Украина

Макрон обсудил с Путиным работу в нормандском формате

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которого обсудил активизацию нормандской четверки.

Еммануель Макрон

18 июля состоялся телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона и президента РФ Владимира Путина, во время которого обсудили ряд вопросов, среди которых была и работа нормандской четверки.

Во время разговора стороны выразили готовность активизации совместной работы в рамках нормандского формата для завершения войны на Донбассе.

– Выражена готовность активизировать совместную работу на этом направлении, в том числе в рамках нормандского формата, – говорится в сообщении.

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Также главы государств обсудили конфликт в Сирии и ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры в Минске.

Источник: пресс-служба Кремля

Фото: Dreamstime

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