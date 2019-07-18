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Факты / Украина / Общество

МОН запретило задерживать выдачу дипломов

Учреждения высшего образования должны своевременно выдавать дипломы своим выпускникам, чтобы они могли свободно выбирать заведения для продолжения обучения.

МОН запретило задерживать выдачу дипломов

Генеральный директор директората высшего образования Олег Шаров подчеркнул, что Министерство образования и науки запретило вузам задерживать выдачу дипломов.

– Сейчас у нас есть небольшое количество обращений относительно задержки выдачи дипломов бакалавра и младшего специалиста. Последние сутки-двое мы получаем ответы, что все проблемы решены, но жалобы есть, – сообщил Шаров.

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Гендиректор отметил, что ограничивать право поступающего подавать документы на поступление в другие вузы недопустимо и неприемлемо.

– В предыдущие годы бывали случаи, когда документы задерживали, чтобы человек имел возможность продолжить обучение только в этом заведении.

Такие ситуации будут рассматриваться со стороны Министерства, причем довольно нетолерантно, поскольку это является ограничением прав выпускника, – подытожил Шаров.

Напомним, 1 июля началась активная фаза вступительной кампании 2019 – регистрация электронных кабинетов и подача заявлений.

Источник: МОН

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