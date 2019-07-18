Учреждения высшего образования должны своевременно выдавать дипломы своим выпускникам, чтобы они могли свободно выбирать заведения для продолжения обучения.
Генеральный директор директората высшего образования Олег Шаров подчеркнул, что Министерство образования и науки запретило вузам задерживать выдачу дипломов.
– Сейчас у нас есть небольшое количество обращений относительно задержки выдачи дипломов бакалавра и младшего специалиста. Последние сутки-двое мы получаем ответы, что все проблемы решены, но жалобы есть, – сообщил Шаров.
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Гендиректор отметил, что ограничивать право поступающего подавать документы на поступление в другие вузы недопустимо и неприемлемо.
– В предыдущие годы бывали случаи, когда документы задерживали, чтобы человек имел возможность продолжить обучение только в этом заведении.
Такие ситуации будут рассматриваться со стороны Министерства, причем довольно нетолерантно, поскольку это является ограничением прав выпускника, – подытожил Шаров.
Напомним, 1 июля началась активная фаза вступительной кампании 2019 – регистрация электронных кабинетов и подача заявлений.
Источник: МОН