Читайте: Ошибка в документе об образовании не будет влиять на вступление – МОН

Гендиректор отметил, что ограничивать право поступающего подавать документы на поступление в другие вузы недопустимо и неприемлемо.

– В предыдущие годы бывали случаи, когда документы задерживали, чтобы человек имел возможность продолжить обучение только в этом заведении.

Такие ситуации будут рассматриваться со стороны Министерства, причем довольно нетолерантно, поскольку это является ограничением прав выпускника, – подытожил Шаров.