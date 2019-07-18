Море, солнце и отпуск. Это главное, с чем ассоциируется лето для большинства украинцев. Отдых отдыхом, но лето может еще и быть золотым сезоном для кошелька.

На огородах летом – горячая пора. В 100 километрах от Киева куда ни глянь – то малина, то клубника. Рабочих рук не хватает. Здесь каждому рады. На поле приходится работать с утра и до вечера.

За сбор килограмма ягод в Украине платят от 4 до 7 грн., и если работать настойчиво и собирать до 100 кг в день, то можно зарабатывать не меньше чем в Польше. Если работать каждый день, то за месяц можно заработать – до 22 тыс. грн. Для сравнения – в Польше за такую ​​же работу платят 20-25 тыс.

Если к сельскому хозяйству душа не лежит, то можно найти подработку и в городе. Например, курьером в службе доставки. В этом бизнесе нужно быть осторожным и с заказчиками – чтобы деньги правильно отсчитали – и на дороге.

Схема проста: регистрируешься в курьерской компании. Берешь заказ по онлайн-программе. Дальше – развозишь заказчикам блюда из ресторанов. Работаешь – сколько хочешь, и когда хочешь. В среднем такая работа приносит около $500 в месяц.

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Но летом можно и зарабатывать, и отдыхать одновременно. В одесской Аркадии ежегодно открываются тысячи сезонных вакансий для молодых людей из Одесской области и не только.

Некоторые танцуют в одесских клубах. На заработок работники не жалуются, и работа только в удовольствие. А вот официантам приходится напрягаться больше. Но и получить можно $1000 за месяц.

Платят в уличных барах меньше чем официантам в клубах, но и бегать весь день не надо. Хотя работы хватает. За каждый приготовленный смузи или сок можно получить до 20 грн.

Некоторым приходится жариться весь день на солнце и наматывать километры, продавая кукурузу, креветки и весь стандартный набор для любого пляжа. Один кочан кукурузы на Одесском пляже стоит 40 гривен при его себестоимости в 10-15 грн.

Горячая кукуруза, сушеная рыба, пиво и сладости – с несколькими килограммами такого товара торговцу нужно сделать несколько сотен проходок по пляжу в день, чтобы рассчитывать на 500-1000 грн., но на такой работе легко сгореть и фигурально, и буквально.

Работа на лето: кем и где заработать

Поэтому, заработать летом можно – было бы желание. Только надо быть бдительным. В интернете даже есть черные списки недобросовестных работодателей. Эксперты говорят: сезонная занятость – это всегда группа риска.

Как же обезопасить себя от обмана и заранее распознать потенциально ненадежную вакансию? Прежде всего, не стоит устраиваться на работу, где предлагают золотые горы, а также принять во внимание текучесть кадров у работодателя – если она большая, то лучше поискать другую работу.

К слову, Факты ICTV рассказывали о работе для студентов летом.