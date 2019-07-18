СБУ разоблачила попытки российских спецслужб повлиять на внеочередные выборы в Верховную Раду.

Сотрудникам Службы безопасности Украины удалось разоблачить попытки спецслужб России повлиять на проведение и подготовку к парламентским выборам.

Правоохранители установили, что жительница Днепра создавала и занималась администрированием сообществ в запрещенных соцсетях РФ. Деятельность она начала в начале года по заданию представителя спецслужб России.

– За материальную выгоду женщина публиковала и размещала на ресурсах статьи, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и политику Кремля на международной арене, незаконную аннексию Крымского полуострова, – говорится в сообщении.

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После того, как стало известно о проведении внеочередных выборов в ВРУ, жительница Днепра получила задание создать сайты с неправдивой информацией о политсилах и кандидатах в нардепы.

Целью распространения материалов было повышение социальной напряженности в Украине. Также в некоторых из них призывали к насильственному изменению конституционного строя и захвату власти.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 109 УК Украины (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).





















Россия пыталась повлиять на парламентские выборы в Украине / 5 фотографий

К слову, СБУ остановила деятельность международной хакерской группы в Украине.