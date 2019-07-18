Всеукраинское объединение Батькивщина обнародовало список кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Список Батькивщины на выборах в Верховную Раду возглавила Юлия Тимошенко.

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Партия показала первых 50 кандидатов:

1. Юлия Тимошенко

2. Сергей Тарута

3. Валентин Наливайченко

4. Сергей Соболев

5. Елена Кондратюк

6. Иван Кириленко

7. Андрей Кожемякин

8. Григорий Немыря

9. Сергей Власенко

10. Валерий Дубиль

11. Александр Абдуллин

12. Иван Крулько

13. Анжелика Лабунская

14. Константин Бондарев

15. Михаил Цимбалюк

16. Виталий Данилов

17. Ольга Белькова

18. Алексей Кучеренко

19. Андрей Николаенко

20. Михаил Волынец

21. Андрей Пузийчук

22. Алена Шкрум

23. Владимир Кабаченко

24. Вадим Ивченко

25. Сергей Евтушок

26. Михаил Соколов

27. Богдан Лукашук

28. Михаил Ливинский

29. Александр Черноиваненко

30. Маркиян Лубкивский

31. Сергей Митрофанский

32. Алексей Рябчин

33. Василий Гладий

34. Мгер Куюмчан

35. Николай Тихонов

36. Валерий Бондарук

37. Александра Кужель

38. Олег Радковский

39. Юрий Тренкин

40. Иван Курах

41. Ирина Веригина

42. Николай Слипченко

43. Екатерина Гогунская

44. Виктор Олейник

45. Сергей Подгорный

46. Елена Шустик

47. Ольга Боднар-Петровская

48. Андрей Павловский

49. Иван Томич

50. Екатерина Приходько.

Напомним, во время съезда Батькивщина обьявила первую пятерку партии перед выборами в Раду.

Источник: Батьківщина