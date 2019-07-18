Ставки на парламентские выборы продолжают принимать букмекерские конторы.

Парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля. Букмекерские конторы принимают ставки на то, каким партиям удастся попасть в Верховную Раду.

По прогнозам одной из контор, коэффициент на то, что партия Слуга народа сможет набрать больше 47,5% голосов, составляет 1,87. Оппозиционная платформа За жизнь остается на втором месте. У нее есть шанс набрать 11,5% поддержки.

Партия Европейская солидарность может набрать более 7,5% поддержки. На это указывает коэффициент 1,72. У партий Батькивщина и Голос есть шанс преодолеть барьер 6,5% с коэффициентами 1,75 и 2,20 соответственно.

Читайте: Выборы в Верховную Раду (ОНЛАЙН)









Ставки на выборы в Раду – прогноз букмекеров / 2 фотографии

Несколько отличаются показатели еще одной букмекерской конторы. Лидером остается партия Слуга народа. Коэффициент на то, что ей удастся набрать более 45,5% голосов, составляет 1,69. Оппозиционная платформа За жизнь может набрать 12,5% поддержки.

Коэффициент на то, что Европейская солидарность наберет больше 7,5% поддержки, составляет 1,65. Партии Батькивщина и Голос также могут преодолеть барьер 7,5%.

Ранее Факты ICTV публиковали список партий на выборы в Верховную Раду 2019.