С начала суток боевики шесть раз обстреляли украинские позиции, одного бойца ранили.

С начала этих суток в районе проведения операции Объединенных сил боевики шесть раз обстреляли украинские позиции. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.

Боевики РФ стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Больше всего обстрелов зафиксировано вблизи Песков. Противник открывал огонь из направления Веселого из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

К слову, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в ТКГ Роман Бессмертный заявил, что на встрече в Минске стороны договорились об обмене пленными в формате 208 на 69.