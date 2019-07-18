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Факты / Украина / Политика

В Офисе президента хотят выйти на разговор с РФ “на равных”

Киев делает первые шаги, чтобы наладить переговорный процесс с Россией, заявили в Офисе президента Украины.

В Офисе президента хотят выйти на разговор с РФ “на равных”

В Офисе президента Украины пытаются наладить нормальный переговорный процесс с Российской Федерацией.

По словам первого помощника президента Украины Сергея Шефира, Киев хочет выйти “на разговор с Москвой на равных”.

– Мы хотим выйти на нормальный переговорный процесс с Россией. Для этого нужно сделать первый шаг. Должен быть мир. Любая война заканчивается переговорами. Но без потери территорий с нашей стороны.

Он подчеркнул, что Украина для восстановления диалога с Россией делает первые шаги.

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– Мы показываем свои шаги – развели войска в Станице Луганской, хотим построить мост, возобновили Минский процесс.

Первый помощник президента Украины также добавил, что на 70% уверен в успешном исходе. По его мнению, российская сторона тоже “хочет разговора и окончания войны”.

Напомним, в Минске достигли договоренности о прекращении огня на Донбассе с полуночи 21 июля.

Источник: LB.ua

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