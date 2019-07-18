В выходные, 20 и 21 июля, в Украине ожидается существенное потепление – на юге до +32.
В субботу, 20 июля, дожди и грозы ожидаются на западе и некоторых областях в центре страны.
На остальной территории – сухо и солнечно.
В южных и восточных регионах – от +27 до +29.
В центре +28, на севере и западе в среднем +26.
В Киеве без осадков, ночью 13-15, а днем 24-26 выше нуля.
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На воскресенье, 21 июля, синоптики прогнозируют дожди только на крайнем западе, а также в Киевской, Харьковской и Полтавской областях.
На юге температура повысится до +32, в центре и на востоке – от +29 до +31.
В северных и восточных областях +28.
В столице дождь и гроза, ночью 16-18, днем 26-28 градусов тепла.
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