В выходные, 20 и 21 июля, в Украине ожидается существенное потепление – на юге до +32.

В субботу, 20 июля, дожди и грозы ожидаются на западе и некоторых областях в центре страны.

На остальной территории – сухо и солнечно.

В южных и восточных регионах – от +27 до +29.

В центре +28, на севере и западе в среднем +26.

В Киеве без осадков, ночью 13-15, а днем ​​24-26 выше нуля.

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На воскресенье, 21 июля, синоптики прогнозируют дожди только на крайнем западе, а также в Киевской, Харьковской и Полтавской областях.

На юге температура повысится до +32, в центре и на востоке – от +29 до +31.

В северных и восточных областях +28.

В столице дождь и гроза, ночью 16-18, днем ​​26-28 градусов тепла.

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