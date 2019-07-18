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Факты / Украина

Европарламент требует от РФ немедленно освободить украинских моряков

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой осудили действия России в отношении удерживаемых украинских политзаключенных.

Европарламент требует от РФ немедленно освободить украинских моряков

За резолюцию проголосовали 458 евродепутатов, 80 были против и 89 воздержались.

В документе Европарламент требует от РФ немедленного выполнения решений Международного трибунала в Гамбурге об освобождении 24 военнопленных украинских моряков и возвращении захваченных кораблей.

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В резолюцию также была внесена поправка, в которой депутаты призвали Россию признать свою ответственность за катастрофу МН-17 на Донбассе и сотрудничать со следствием.

Напомним, 25 мая Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины по захвату Россией 24 украинских моряков и 3 кораблей в 2018 году.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, на три месяца.

Источник: Укринформ

Фото: Dreamstime

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