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Факты / Украина

Агитация и съемка: что запрещено на избирательном участке

Как следует себя вести на избирательном участке и чего не стоит делать, напомнили в общественной организации ОПОРА.

Агитация и съемка: что запрещено на избирательном участке

На избирательном участке нельзя агитировать, вести фото- видеосъемку в кабинке для голосования. Данное ограничение касается даже если избиратель фотографирует свой бюллетень – это расценивается как нарушение тайны голосования.

Об этом на брифинге напомнила координатор ОПОРЫ Ольга Айвазовская.

– Для избирателей главное – прийти на участок с паспортом. Также избирателям следует обратить внимание, чтобы за столом сидели рядом два члена комиссии, чтобы между ними была взаимная проверка наличия избирателя в списке, – говорит она.

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Также стоит помнить, что в день выборов, 21 июля, и накануне, 20 июля, запрещено проводить агитацию.

Получить бюллетень можно только по собственному паспорту, никаких других документов, кроме временной справки, если паспорт утерян, использовать нельзя.

К слову, ранее мы писали, куда обращаться в случае нарушений на выборах.

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