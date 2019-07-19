Как следует себя вести на избирательном участке и чего не стоит делать, напомнили в общественной организации ОПОРА.

На избирательном участке нельзя агитировать, вести фото- видеосъемку в кабинке для голосования. Данное ограничение касается даже если избиратель фотографирует свой бюллетень – это расценивается как нарушение тайны голосования.

Об этом на брифинге напомнила координатор ОПОРЫ Ольга Айвазовская.

– Для избирателей главное – прийти на участок с паспортом. Также избирателям следует обратить внимание, чтобы за столом сидели рядом два члена комиссии, чтобы между ними была взаимная проверка наличия избирателя в списке, – говорит она.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Также стоит помнить, что в день выборов, 21 июля, и накануне, 20 июля, запрещено проводить агитацию.

Получить бюллетень можно только по собственному паспорту, никаких других документов, кроме временной справки, если паспорт утерян, использовать нельзя.

К слову, ранее мы писали, куда обращаться в случае нарушений на выборах.